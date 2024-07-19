'Maharetli Eller' bir kez daha Mevlana Pazar Yeri'nde

Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' bir kez daha Mevlana Mahallesi Pazar Yeri'nde tezgah açacak.

'Maharetli Eller' bir kez daha Mevlana Pazar Yeri'nde
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi’nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ bir kez daha Mevlana Mahallesi Pazar Yeri’nde tezgah açacak.

Yaklaşık 4 yıldır her ayın birinci ve üçüncü pazar günü Harman Mahallesi Meydanına kurulan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’, iki hafta önce ilk kez Mevlana Mahallesi Salı Pazarı’nda kurulmuştu.

21 Temmuz Pazar günü kurulacak olan pazarda el işi tekstil ürünlerinden ahşap eserlere ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok nadide ürün satışa sunulacak.

'Maharetli Eller' bir kez daha Mevlana Pazar Yeri'nde
'Maharetli Eller' bir kez daha Mevlana Pazar Yeri'nde
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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