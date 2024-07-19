Necmettin Erbakan Bulvarı ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, havalimanı yeni terminal binasına erişim için alternatif yol olarak planlanan, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Şehit Mehmet Erciyes Caddesi’ni birbirine bağlayan ve 2’nci etabının da asfalt çalışmaları tamamlanarak tamamen ulaşıma açılan Necmettin Erbakan Bulvarı’nı yerinde inceledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde, ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkartmak amacıyla önemli yatırım ve projeleri hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin havalimanı bağlantısında yenilenen yüzüyle hizmet veren Kayseri Havalimanı yeni terminal binasına alternatif ulaşım güzergâhları için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda, bir vefa örneği gösterilerek merhum Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ismi verilen bulvarın 2’nci etabında sıcak asfalt çalışmaları sona erdi.

Asfaltlama çalışmaları tamamlandı

Kayseri için önemli yatırımlardan olan havalimanı yeni terminal binasının açılmasıyla birlikte havalimanına erişim için alternatif yol olarak planlanan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda asfalt çalışmaları tamamlandı. Kentin ulaşım ağının gelişimine büyük önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç’a incelemeler esnasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen ile daire başkanları eşlik etti.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı’dan yapılan çalışmalar ve son durum hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, bu önemli bulvarın Kayseri’ye hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Şehrimizin doğudan gelen trafiğini havaalanı terminal binamıza ulaştırmak amacıyla değerli büyüğümüz Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ismini verdiğimiz ana arterimizin asfaltları yapıldı, hizmete açıldı, yüzümüzün akıyla hizmete sunuldu. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun, emeği geçen ekibimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, doğuyu şehre bağlayan önemli bir hizmeti böylece hayata geçirmiş olduklarını sözlerine ekledi.

17 bin ton sıcak asfalt kullanıldı

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Şehit Mehmet Erciyes Caddesi’ni birbirine bağlayan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda 17 bin ton sıcak asfalt kullanıldı.

Asfalt çalışmaları tamamlanan 5 bin 500 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde gidiş geliş olarak bölünmüş yolda yağmur suyu drenajı ve aydınlatma ile ilgili altyapı imalatları gecen yıl yapılırken, asfalt çalışmalarının bitmesiyle birlikte yatay ve düşey işaretlemeleri de yapılarak yol kullanıma hazır hale getirildi.

Yolun çevre düzenleme çalışmalarının ihale kapsamında yapılması planlanıyor.