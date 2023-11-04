'Maharetli Eller' kendi gününde kendi yerinde

Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' 5 Kasım Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

PAYLAŞ
  • 04.11.2023 10:07
  • Güncelleme: 04.11.2023 10:37
'Maharetli Eller' kendi gününde kendi yerinde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ 5 Kasım Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Talas’ın tarihi güzelliklerini barından Harman Mahallesi Meydanına her ayın 1. ve 3. Pazar günü kurulan pazar, Kasım ayının ilk pazarında da yine kendi yerinde kurulacak. 5 Kasım Pazar günü yine büyük ilgi görmesi beklenen organizasyonda birbirinden kıymetli el emeği ürünler alıcıları için stantlardaki yerini alacak.

El işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturacak pazarda, ayrıca ev yemeklerinden, süs eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunulacak.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hamas, Arap dünyasını uyardı: Amerikan yönetimi ile iş birliği yapmayın

Hamas, Arap dünyasını uyardı: Amerikan yönetimi ile iş birliği yapmayın

Tahkim Kurulu UÇK'nın Onur Bulut kararını bozdu

Tahkim Kurulu UÇK'nın Onur Bulut kararını bozdu

Yaşayan en önemli şairlerimizden birisi olan İsmet Özel anlatıldı.

Yaşayan en önemli şairlerimizden birisi olan İsmet Özel anlatıldı.

Bakan Özhaseki, ahlat ve alıç ağaçlarına aşılama yaptı

Bakan Özhaseki, ahlat ve alıç ağaçlarına aşılama yaptı

İhtiyaç sahipleri ile buluşan Dost Mağaza ile Dost Market açıldı

İhtiyaç sahipleri ile buluşan Dost Mağaza ile Dost Market açıldı

ERÜ Çevre ve Sürdürülebilirlik Temalı 2023-2024 Akademik Yılı açıldı

ERÜ Çevre ve Sürdürülebilirlik Temalı 2023-2024 Akademik Yılı açıldı

Çok Okunanlar
1
İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

2
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

3
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

4
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

5
'LGBT Konseri İptal Edilmelidir'

‘LGBT Konseri İptal Edilmelidir’

6
Akkışla'nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

Akkışla’nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görev değişikliği yaşayan hekim sağlık ocağındaki eşyaları da götürdü

Görev değişikliği yaşayan hekim sağlık ocağındaki eşyaları da götürdü

'Maharetli Eller' kendi gününde kendi yerinde

'Maharetli Eller' kendi gününde kendi yerinde

DAHA FAZLA
Vekil Özdemir sordu, Bakan Bayraktar yanıtladı: '1 diplomalı güneş enerjisi, 438 lisanssız güneş enerjisi bulunuyor'

Vekil Özdemir sordu, Bakan Bayraktar yanıtladı: “1 diplomalı güneş enerjisi, 438 lisanssız güneş enerjisi bulunuyor”

Develi Belediyespor, deplasmanda galibiyet arayacak

Develi Belediyespor, deplasmanda galibiyet arayacak

Stephane Bahoken ilk golünü attı

Stephane Bahoken ilk golünü attı

Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye: Direniş tüm gücüyle...

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye: Direniş tüm gücüyle...