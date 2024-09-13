'Maharetli Eller' son kez Salı Pazarında

Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşarak keyifli bir alışveriş ortamı sağlayan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' son kez Mevlana Mahallesi pazar yerinde misafirlerini ağırlayacak.

'Maharetli Eller' son kez Salı Pazarında
Kayseri GündemEditör

Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşarak keyifli bir alışveriş ortamı sağlayan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ son kez Mevlana Mahallesi pazar yerinde misafirlerini ağırlayacak.

Her ayın birinci ve üçüncü pazarı gerçekleşen organizasyon, 15 Eylül Pazar günü el emeği ürün meraklılarının buluşmasına imkan sağlayacak. Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle yürütülen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nın bu pazar günü de yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden değerli el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, satışa sunuluyor.

Ekimde eski yerinde

Temmuz ayından bu yana Mevlana Mahallesi Pazar yerinde tezgah kuran Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı gelecek aydan itibaren Harman Meydanındaki önceki yerine taşınacak.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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