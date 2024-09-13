Başkan Büyükkılıç'tan Mevlid Kandili mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç mesajında bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (sav) doğumunu ifade eden Mevlid Kandili’ni tebrik ederek, Kayseri ve Türkiye başta olmak üzere tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, âlemlere rahmet olarak gönderilen ve adına naatlar yazılan, övgüler söylenen, mevlitler okunan Hz. Muhammed’in dünyaya teşrif ettiği günü simgeleyen Mevlid Kandili’ni 14 Eylül Cumartesi günü idrak edeceklerini dile getirdi. Büyükkılıç, “İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen, örnek şahsiyeti adına övgüler söylenen, naatlar yazılan, mevlitler okunan son Peygamber Hz. Muhammed’in dünyayı şereflendirdiği gecenin tüm insanlık için hayırlara ve berekete vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Hz. Muhammed’in doğduğu günü temsil eden Mevlid Kandili’nin önemine değinerek, mesajında şunları söyledi:

“Yeryüzünde karanlığın, zulmün kol gezdiği günümüzde belki de insanlık için en elzem ve en ihtiyaç duyulan sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in sevgi ve saygı dolu örnek yaşamını, mucize dolu, rahmet dolu doğumunu ve emaneti olan İslam dini ile Kur’an-ı Kerim’i en fazla anmak ve anlamak durumunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Dilerim bu önemli ve müstesna günü insanlık olarak layıkıyla idrak eder, anar ve anlarız, huzura kavuşuruz. Güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen sevgili peygamberimizi hadisleri ve sünnetleri ile örnek almamızı ve bu geceyi layıkıyla ihya etmemizi Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Tüm İslam âleminin mübarek Mevlid Kandili’ni tebrik ediyorum.”