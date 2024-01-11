'Mobilya Terziliği' Kursiyerleri çok memnun

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki kurslar düzenleyen, yeniliklerin ve ilklerin öncü kuruluşu olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) mobilyanın başkentinde bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve kursiyerlerin istihdamlarına katkı sağlamak amacıyla başlattığı ’Mobilya Terziliği’ Kursu, yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de birçok sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çerçevede eğitimin öncü kuruluşu ve amiral gemisi olan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, 11 farklı birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 39 farklı tesiste 52 farklı noktada düzenlemiş olduğu sergiler, seminerler, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler, geziler, farkındalık projeleri, yarışmalar ile birçok insanın hayatına dokuyor. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, Kayseri Kariyer Merkezi ve Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte mobilyanın başkenti Kayseri’de bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve kursiyerlerin istihdamlarına katkı sağlamak amacıyla 2 Ocak tarihi itibariyle başlattığı ‘mobilya terziliği’ olarak bilinen Overlok Makineci Kursu ile kursiyerlerin istihdamlarına katkı sağlamaya devam ediyor. Mobilya Terziliği Kursu’ndan çok memnun olduklarını ifade eden kursiyerler, ’Mobilya Terziliği’ Kursu ile meslek edineceklerini belirterek, istihdama katkı sağlayan bütün çalışmalar için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’te eğitmen olan Ayşe Çavuşoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri’nin mobilya kenti olduğu için “Mobilya Terziliği” Kursu’nda kursiyerleri Organize Sanayi firmalarına ara eleman olarak yetiştirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu;

"Şu an Mobilya Terziliği adı altında bir kursumuz mevcut. Kayseri mobilya kenti olduğu için bizden özellikle istenen Organize Sanayi firmalarımızda ara eleman olarak yetiştirmektir. Buradaki asıl görevimiz öğrencilerimizin tekniğe hakim olmaları. Sadece mobilya terziliği değil, fermuar takımı, kırlent yapımı gibi de, çanta ve bu tarz şeylerde kişinin özgüveninin gelmesini sağlamak.”

26 yaşındaki kursiyer Gülten Oruç ise istihdama katkı sağlayan Mobilya Terziliği Kursu’nu duyduğu an hemen yazıldığını ifade ederek; “Daha önce de organizenin bazı yerlerinde çalıştım. Ama vasıf edinebilmek amacıyla KAYMEK’in kurslarına gelmeye karar verdim. Ücretsiz olması, evime yakın olması, bana çok iyi geldi. En azından bir vasfım olsun dedim ve Mobilya Terziliği Kursu’na yazıldım” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği bu fırsatlar için çok teşekkür eden ve kurstan çok memnun olduğunu kaydeden Sultan Bostan da; “Büyükşehir Belediyemiz bu fırsatları bize verdiği için tabi ki çok memnunuz. Bundan önce de pek çok kursa katıldım. Bu fırsatları değerlendirmek çok önemli ve çok büyük bir nimet. Hepsinden de çok memnunum. Buraya kendimi daha çok geliştirmek için geldim. Bilmediklerimi öğreneyim. İşe başladığımda en azından daha bilinçli hareket edeyim” diye konuştu. Kursiyer Aslı Korkmaz da; “Sosyal medyadan bu kursu gördüm. Meslek edinmek istedim. İş arayışı içerisindeydim. Vasıfsız olduğum için iş bulamıyordum. Bu kursu görünce hem işimi bulurum dedim, hem de meslek öğrenirim dedim. O yüzden buradayım” şeklinde konuştu.

Fatoş Aksoy isimli kursiyer de; “Daha önce organizede çalışıyordum. Burada da sosyal medyadan bu imkânın olduğunu duydum. Bize böyle bir imkânı sağladığı için Sayın Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.