Başkan Büyükkılıç'tan 'enerji tasarrufu' hamleleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Enerji Tasarruf Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, enerji tasarrufuna yönelik yaptıkları proje ve yatırımlarla tasarrufu öncelediklerine vurgu yaptı.

Başkan Büyükkılıç mesajında, büyükşehir belediyesinin, tasarrufu önceleyen ve yatırımları sürdüren bir belediye olduğunu dile getirerek; “Enerji Tasarruf Haftası’nı tebrik ediyor, tasarrufu önceleyen ve yatırımları sürdüren Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışla halkın konforu ve huzuru için hizmete devam ediyoruz” diye konuştu. Konuşmasının başında, tasarrufla ilgili Cumhurbaşkanlığının enerji tasarrufu ile ilgili 2023 hedeflerini içeren genelgesine tam uyum göstermeye gayret gösterdiklerinin altını çizen Büyükkılıç, gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında da bilgiler verdi. Büyükkılıç, enerji tasarrufuna yönelik yaptıkları hizmet ve yatırımlardan bazılarını şöyle sıraladı;

"2023 yılı içerisinde 160 milyon TL’lik maliyetle 30 milyon TL enerji tasarrufu sağlayacak GES projesini hayata geçirdik. Türkiye’de üçüncü büyük tesis olan kurulu gücü 4,5 megavatlık Kayseri Biyogaz Tesisi’nin açılışını yaptık. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesinde toplu ulaşım hizmeti vermeye başlayan elektrikli otobüslerimiz ile 130 bin kilometrenin üzerinde kat edilen yollarda 390 bin TL’nin üzerinde akaryakıt tasarrufu gerçekleştirilirken, 100 tonun üzerinde de karbondioksit salınımının önüne geçtik. Öte yandan sadece bir yılda kent gelenindeki elde edilen katı atıktan 42 milyon kilovat, biyogaz tesisinde 20 milyon kilovat, kurulan güneş enerji santralinden 11 milyon kilovat, atık sudan 5 milyon kilovat olmak üzere yaklaşık 80 milyon kilovat elektrik üretip, 40 milyon ton karbon salınımının önüne geçtik."

Büyükkılıç diğer taraftan Raylı Sistem Hatlarındaki ulaşım konusunda kullanılmak üzere rüzgârdan elektrik enerjisi üretmek üzere oluşturdukları ve tüm tramvayların enerjisinin karşılanacağı Rüzgâr Enerji Santralleri’nin de (RES) ihale aşamasına geldiğini hatırlatarak, proje sayesinde yenilenebilir temiz enerjiden raylı sistem ulaşımının karşılanacağını, bu yönüyle de tasarruf sağlanacağını vurguladı. Başkan Büyükkılıç mesajında ayrıca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde, kurulduğu günden itibaren 270 milyon kwh üzerinde elektrik üretildiğini ve bu sayede de 130 milyon metreküpten fazla sera gazı salınımının engellendiğini sözlerine eklerken, enerji üretim tesislerinde oluşan atık ısıdan saha üzerinde kurulu 11 bin metrekare alanda topraksız sera yöntemiyle, yılda 500 ton domatesin üretildiğini ve 16 megavatlık lisanslı söz konusu tesisin Gold Proje Sertifikası alan Türkiye’deki 6’ncı tesis olduğuna sözlerinde yer verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Enerji Tasarruf Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında Beydeğirmeni Biyogaz Tesisleri’nde hayvansal atıkların dönüştürülerek, biyogazdan günde 4,5 megavat elektrik üretilmekte olduğunu bu sayede kentte 6 bin 421 hanenin elektriğinin karşılanmakta olduğunu da paylaştı. Sayılamayacak kadar çok ve çeşitli olan tasarruf çalışmalarında, sadece enerji ve maliyet konusunda değil, yeşillikler konusunda da tasarruf içeren uygulamalara yöneldiklerini ifade den Büyükkılıç; “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, daha yeşil ve güzel bir Kayseri için çalışmalarımızı tohumdan fidana sürdürüyoruz. Bu çerçevede park, mesire alanları ve refüjlerdeki ağaçlardan dökülen ortalama 1 ton tohumu toplayarak, yeniden toprakla buluşturuyoruz. Örnek uygulamamızda, 1 tona yakın toplanan tohumlar eğimli ve erozyona maruz kalma ihtimali olan alanlarda tekniğine uygun metotlarla ekilmekte ve doğaya tekrar dönüşüm sağlanmakta, böylece tohumdan da tasarruf yapmaktayız” bilgilerini paylaştı. Başkan Büyükkılıç, verdiği bilgilerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin tüm temiz enerji yatırımlarından ortalama 170 milyon kilovat elektrik üretip, 80 milyon ton karbon salınımının engelleneceğini, bu sayede 32 bin ton kömür yakımı ile 2 milyon 250 bin ağacın kesilmesinin önlenmiş olacağını ve 75 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanmış olacağını belirtti.

Başkan Büyükkılıç mesajının sonunda; "Halka hizmetlerle dolu bir yıl olacağını umduğumuz 2024 yılının bütçesini 11 milyar 500 milyon TL olarak belirledik. Yine tasarruf düsturu ile yatırıma dönüşecek bütçemizi, şehrimizin en üst düzeyde faydalanması için kullanmayı temenni ediyor, tasarruf dolu yıllar diliyorum” dedi.