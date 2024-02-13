'Türkiye Yüzyılı Marşı'nın Bestekarı Arzen Kayserililerle buluştu

Türkiye Yüzyılı Marşı’nın bestekârı, şair, ses sanatçısı ve piyanist AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, Kayseri’de konser verdi.

Talas Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Marşı’nın bestekârı, şair, ses sanatçısı ve piyanist AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen’in katıldığı konser düzenlendi. Konsere Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve vatandaşlar katıldı. Sanatseverlerle bir araya gelen Büyükkılıç, rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında sanat, sanayi, turizm gibi her alanda ‘biz de varız anlayışı’ içerisinde çalıştıklarını, sanat ve kültürde ön plana çıkacak şekilde gayretlerini sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Büyükılıç, burada sanatseverlere gerçekleştirdiği konuşmasında; "Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe başkanı kardeşimizle el ele vermek suretiyle bu çalışmaları yaparken, Talas’ımız üniversitelerimizin merkezinde bulunması sebebiyle bir adım öne çıkmakta, bunu da hak ediyor. Sağ olsun, var olsun" dedi. Yeni dönemde de kültür, sanat alanında çalışmaların süreceğini vurgulayan Büyükkılıç; "İnşallah Mevla’m nasip eder, siz de teveccüh ederseniz, önümüzdeki dönemlerde bu alanlarda daha da fazla etkinlikler yapıp, sevgili yavrularımızı, gençlerimizi siz sanatsever dostlarımızı inançlarıyla ve kültürleriyle buluşturup, geleceğe taşımak adına gayretlerimizi sürdüreceğimizi ifade ediyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın bereketini yaşıyoruz” diye konuştu.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konserde, şair, ses sanatçısı ve piyanist AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen birbirinden güzel eserler seslendirdi.