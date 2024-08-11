'VPN'i kullandığınız sunucuyla bütün bilgilerinizi paylaşıyorsunuz'

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, VPN kullanan kişilerin kişisel bilgilerini kullandığı VPN sunucusuyla paylaştığını söyleyerek, “VPN suç oranlarını artırıyor” dedi.

Virtual Private Network (VPN)’i bir yerden bir yere ışınlanmak gibi adlandıran Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, normal şartlarda kişinin Kayseri’de bulunduğunu ancak VPN kullandığı zaman başka bir sunucu üzerinden internete çıkmış olduğu için adresinin başka bir ülkede çıktığını söyledi. Bunun bir takım faydaları ve risklerinin bulunduğunu dile getiren Topuzoğlu, “Faydalarından bahsedecek olursak; gizliliğinizi sağlamış olursunuz. Yasaklı olan siteleri o an kullanmış olursunuz. Bunlar fayda gibi gözüküyor ancak risk anlamında da siz VPN kullandığınız zaman bilmediğiniz bir sunucu üzerinden tüm işlemlerinizi yaptığınız için haliyle bilgilerinizi de o sunucuyla paylaşmış oluyorsunuz. Aynı zamanda IP adresiniz değiştiği için siber suçlarında işini zorlaştırabilecek bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Çünkü sizin de IP adresiniz değişiyor ve takip edilmesi zor hale geliyor. VPN kullanmak zorunda kalıyoruz. Daha önce Wikipedia gibi sitelerin yasaklandığı dönemler olmuştu. Kullanmak zorunda kalıyoruz ama bunu kullandığınız bilgisayar farklı olabilir. Bu bilgisayarımızda daha kritik işleri yapmak gibi bir önlem alabiliriz. Sabahtan akşama kadar VPN açık bir şekilde telefonunuz da ya da bilgisayarınızda işlem yapıyorsanız tüm işlemleri oradan yapmış oluyorsunuz. Buda tüm riskleri davet etmek oluyor. O yüzden mutlaka kullanmak zorundaysak, bu işle ilgili farklı bir cihaz kullanmakta ayrı bir çözüm olarak karşımıza çıkabilir” şeklinde konuştu.

“VPN suç oranlarını artırıyor”

VPN’in suç oranlarını artırdığını aktaran Topuzoğlu, “Siz haliyle bir IP değişikliği yaptığınız ve başka bir ağın arkasına geçtiğiniz için bulunma ihtimaliniz zorlaşıyor. Bulsalar dahi buldukları IP başka bir ülkede çıkıyor. Bunu da kendi bilgisayarınızda deneyebilirsiniz. Normal şartlarda bunu sorguladığınız zaman hangi şehirdeyseniz o şehir çıkar ya da belirli bir çevrede olduğu zaten bilinir. Ancak siz direkt VPN üzerinden bağlandığınız zaman Amerika’da Avrupa’da, Rusya’da ya da hangi ağı seçtiyseniz o ağ üzerinde gibi gözükeceğiniz için haliyle bu da suç oranlarını artırabilecek bir unsurdur” ifadelerini kullandı.