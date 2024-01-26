'Yılın İnşaat Markası Ödülü' Kayseri'ye

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, iş dünyasındaki başarısına bir yenisini daha ekledi. Sedat Kılınç İnşaat markası, 'Yılın İnşaat Markası' ödülüne layık görüldü.

'Yılın İnşaat Markası Ödülü' Kayseri'ye
Kayseri GündemEditör

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, iş dünyasındaki başarısına bir yenisini daha ekledi. Sedat Kılınç İnşaat markası, ‘Yılın İnşaat Markası’ ödülüne layık görüldü.

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, uzun yıllardır başarılı bir şekilde sürdürdüğü inşaat sektöründeki başarılarını bir ödül daha alarak yine taçlandırarak, Yılın İnşaat Markası ödülüne layık görüldü. Yılın İnşaat Markası Ödülü’nü ise Sedat Kılınç’ın siyasi yoğunluğu nedeni ile yerine oğlu Atakan Kılınç aldı.

Sedat Kılınç, ödül sonrası yaptığı kısa değerlendirmede Kayseri halkına teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Ulusal Marka Ödül Töreni’nde, Yılın İnşaat Markası Ödülü’nü yoğun siyasi çalışmalarımızdan dolayı oğlum Atakan teslim aldı. Bu ödüle bizleri layık gören, değerli jüri üyelerine çok teşekkür ederim. Ayrıca bu ödülü almamızda katkısı bulunan çalışma arkadaşlarıma ve Kayserili hemşehrilerimize çok teşekkür ederim.”

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Talasgücü'nden defansa takviye
Talasgücü'nden defansa takviye
Ebu Ubeyde duyurdu: Mücahidlerimiz, 53 Siyonist askeri etkisiz hale getirdi
Ebu Ubeyde duyurdu: Mücahidlerimiz, 53 Siyonist askeri etkisiz hale getirdi
Vekil Ersoy, 'Kayserispor'u yemeğe kalkarsanız boğazınızda kalır'
Vekil Ersoy, “Kayserispor’u yemeğe kalkarsanız boğazınızda kalır”
Apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı
Apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı
Argıncık'ta yanan evde 1 kişi öldü
Argıncık'ta yanan evde 1 kişi öldü
Sarız kaymakamı Kerem Albayrak oldu
Sarız kaymakamı Kerem Albayrak oldu