Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda ‘1. Deprem Farkındalık Paneli’ düzenlendi. Panelde uzman kişiler, deprem riskleri ve güvenliği üzerine katılımcıları bilgilendirdiler. Panele, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki ve sektörde uzman birçok kişi katılım sağladı.

Kayseri halkının deprem konusunda endişe etmemesi gerektiğini ancak hazırlıklı olunmasını öneren Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki; “Kayseri üçüncü ve dördüncü tehlikeli bölge Marmara gibi Ege gibi İzmir gibi kıp kırmızı bir bölge değil yani Kayseri deprem konusunda daha şanslı onun için insanlar rahat olsun ama yine de depreme hazır olsunlar. Ama tabi ki deprem riski Kayseri’de sıfır değil Kayseri’de geçmişte 1717’de ve 1835’te deprem oldu ama uzun zamandır deprem görülmedi oluyorsa bile 6.5 büyüklüğünde depremler meydana geliyor. 7 den fazla ben Kayseri’de deprem beklemiyorum onun için insanlar rahat olsunlar ama hazır da olsunlar” dedi.