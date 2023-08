1 Eylül’den itibaren kira anlaşmazlıkları arabuluculuğa gidecek

1 Eylül’den itibaren yürürlüğe girecek kanun ile ilgili bilgiler veren Hukukçu Ahmet Can Serin, “Kiracı – kiraya veren ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıklar artmakta ve bu durum yargıya iş yükü olarak yansımaktadır. Artan iş yükü sebebi ile açılan davalar için aylar sonrasına duruşma günü verildiği için vatandaşın makul sürede sonuç alması zorlaşmaktadır. Bu bağlamda 5 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan kanun kapsamında kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların birçoğu zorunlu arabuluculuk kapsamında alınmış ve dava şartı olarak kabul edilmiş olup 1 Eylül itibariyle bu düzenleme yürürlüğe girecektir” dedi.

Kiracı ve mülk sahibi arasında yaşanan kira anlaşmazlıkları 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle arabuluculuklara yönlendirilecek. Artan iş yükü sebebiyle açılan davaların sonuçlanmasının da uzun sürdüğünü bu yüzden yeni düzenlemeyle ev sahibi ve kiracıların yüzde 25’lik artış sınırında yaşadığı sorunların arabuluculuğa tabii tutulacağını söyleyen Hukukçu Ahmet Can Serin, “Son dönemlerde mevcut enflasyon artışı kira bedellerine, hatta kiralık konut arzına dahi yansıyor. Buna bağlı olarak mülk sahiplerince fahiş kira bedelleri talep edilmesi hususu hayatımızın bir gerçeği haline gelmiştir. Her ne kadar yasal düzenleme ile konutlarda maksimum yüzde 25 zam yapılacağından bahsedilmişse de mülk sahipleri buna uymamaktadır. Konut kira bedellerinde yüzde 25’ten fazla zammın yasal dayanağı yoktur. Bu durumun tek istisnası beş yılı dolan kira ilişkilerinde kiracılara karşı açılabilecek kira tespit davasıdır. Bu dava ile beş yılı dolan kira ilişkisinde, kira bedelinin emsal bedellere yaklaştırılması sağlanmaktadır. Bu hakkı elde edemeyen mülk sahipleri ise kira bedelinde anlaşılamamasından dolayı kiracısını tahliye ederek daha yüksek bedelle evini yeniden kiraya vermeyi amaçlamaktadır. Bu ve benzeri sebeplerle her geçen gün kiracı – kiraya veren ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıklar artmakta ve bu durum yargıya iş yükü olarak yansımaktadır. Artan iş yükü sebebi ile açılan davalar için aylar sonrasına duruşma günü verildiği için vatandaşın makul sürede sonuç alması zorlaşmaktadır. Bu bağlamda 5 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan kanun kapsamında kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların birçoğu zorunlu arabuluculuk kapsamında alınmış ve dava şartı olarak kabul edilmiş olup 1 Eylül itibariyle bu düzenleme yürürlüğe girecektir” diye konuştu.

‘ARABULUCULUK İLE HEM ANLAŞMAZLIK KISACA ÇÖZÜLECEK HEM DE YARGININ İŞ YÜKÜ AZALACAK’

Yeni düzenleme sayesinde yargının da iş yükünün hafifleyeceğini belirten Hukukçu Serin, “Arabuluculuk kapsamında tarafların anlaşması halinde dava yoluna nazaran çok daha kısa sürede uyuşmazlık çözülecek ve taraflar hakkına erişim sağlayacaktır. Arabuluculuk ile birlikte makul sürelerde vatandaşın hakkına erişimini sulh yolu ile sağlandığı gibi buna ek olarak yargının iş yükünün azaltılması amaçlanmıştır. 1 Eylül itibariyle kira ilişkisinden kaynaklanan bir çok uyuşmazlıkta zorunlu arabuluculuk dava şartı olarak aranacaktır. Bu durumun istisnası ise kira borcunun ödenmemesinden kaynaklı haciz ve tahliye yolu ile başlatılan ilamsız takipler ile tahliye taahhütnamesine dayanarak başlatılan ilamsız takipleridir. Bu istisnalar haricinde kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla birlikte ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıkların tamamında dava şartı olarak arabuluculuk uygulanacaktır. Dava şartının yerine getirilmemesi halinde davaya konu edilen olay hakkında hiçbir araştırma yapılmaksızın davanın reddedileceğini belirtmekle birlikte Hak kaybına uğranmaması açısından bu hususta dikkatli olunmasını tavsiye ederiz” şeklinde konuştu.