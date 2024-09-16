1 hafta da 14 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı.

1 hafta da 14 kişi uyuşturucudan tutuklandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz 1 hafta içerisinde çalışma yürüttü. 24 farklı operasyon düzenleyen ekipler; 47 şahıs hakkında işlem yaptı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda ise; 1 kilo 747 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 50 adet fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile 5 adet hassas terazi ele geçirildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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