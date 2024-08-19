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1 haftada 198 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 124 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda toplam 198 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 124 şahıs yakalanırken 61 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

1 haftada 198 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 124 şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; toplam 198 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 124 şahıs yakalanırken; 61 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlileri; 11-18 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalar yürüttü. Çalışmalarda; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 5 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 7 adet kapsam dışı bıçak, 122 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 21 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 11 hırsızlık şüphelisi yakalandı, 5 şahıs tutuklandı. Ayrıca, 1 adet çalıntı otomobil ve 2 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 800 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirilerek, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. Kumar oynatıldığı tespit edilen; 1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 1 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 5 şahsa 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, toplamda 198 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 124 şahıs yakalanırken; 61 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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