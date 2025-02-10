1 haftada 240 aranan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen 1 haftalık operasyon neticesinde 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 11 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca, 336 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 18 hırsızlık şüphelisi yakalanmış ve 3 şahıs tutuklandı.

1 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 650 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirilerek tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

‘240 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI’

Öte yandan kumar oynatıldığı tespit edilen; 1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 1 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa toplamda 36 bin 988 lira idari para cezası uygulandı. Aranan şahıslar; kapsamında ise toplam 240 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 240 şahıs yakalandı, 94 şahıs adli makamlarca tutuklandı.