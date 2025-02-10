Kayseri'de 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir şahsın başka illerden getirdiği kaçak sigaraları Kayseri’de piyasaya süreceği bilgisi alınması üzerine yapılan operasyon neticesinde, C.G. (35) isimli şahıs yakalandı. Bu kapsamda şahsın ikamet ettiği adreste yapılan aramada 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi.

C.G. hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.