1 haftada 260 aranan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, ve 103 adet fişek ele geçirildi.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN 9 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 12 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı. 1 adet çalıntı otomobil, 2 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 380 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirilerek tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

KUMAR OYNADIĞI TESPİT EDİLEN 12 KİŞİYE PARA CEZASI

kumar oynatıldığı tespit edilen; 3 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 3 şahsa adli işlem yapılırken kumar oynadığı tespit edilen 12 şahsa da toplamda 110 bin 964 lira idari para cezası uygulandı.



Aranan şahıslar kapsamında ise toplam 244 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 260 şahıs yakalandı, 105 şahıs adli makamlarca tutuklandı.