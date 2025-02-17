Kayseri Bilim Merkezi'ne 'Uzun Soluklu Emek' Ödülü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Vali İlhami Aktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, ve birçok önemli isim zirvede yer aldı. Zirvede gerçekleştirilen konuşmalarda, teknolojiyi üreten güçlü Türkiye vurgusu yapıldı ve bilim merkezlerinin önemine dikkat çekildi.

7 ayrı kategoride ödüllerin dağıtıldığı törende, 2024 yılında 134 bin 670 ziyaretçiyi ağırlayan Kayseri Bilim Merkezi, "Uzun Soluklu Emek" ödülünü aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, ödülü Bakan Kacır'ın elinden aldı.

Diğer ödül alan bilim merkezleri arasında Şahinbey Belediyesi Bilim Merkezi, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, Bilim Erzurum, Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, Konya Bilim Merkezi ve Kocaeli Bilim Merkezi yer aldı.

Kayseri Bilim Merkezi, bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmayı sürdürüyor ve toplumsal fayda sağlama misyonuna katkı sunmaya devam ediyor.