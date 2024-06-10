1 haftada 28 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 28 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, aranan 188 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldı. 2-9 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 26 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 9 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kapsam dışı bıçak, 672 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen;

28 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 18 şüpheli yakalandı. Hırsızlık malı olan ve ele geçirilen 440 bin TL değerindeki malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 201 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 188 şahıs yakalandı, bu şahıslardan 80’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.