1 Kg uyuşturucuyu ayakkabısında saklamış

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin ikamet ettiği yerlere düzenlenen operasyonda FM'nin ayakkabısının içerisinde 1005 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.G'nin ikamet ettiği ev ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada ise 260 gram kubar esrar ele geçirildi.

1 Kg uyuşturucuyu ayakkabısında saklamış

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda; F.M’nin İstanbul ilinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi Kayseri iline getirdiği ve  Gülük Mahallesi'nde bir otelde konakladığı yönünde bilgiler edilerek kaldığı otel odasına baskın düzenlendi. FM’nin ayakkabısının içerisinde 1005 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Öte yandan Yenişehir Mahallesinde M.G’nin ikamet ettiği ev ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 260 gram kubar esrar ele geçirildi.

Haber Merkezi

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