1 Kg uyuşturucuyu ayakkabısında saklamış

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda; F.M’nin İstanbul ilinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi Kayseri iline getirdiği ve Gülük Mahallesi'nde bir otelde konakladığı yönünde bilgiler edilerek kaldığı otel odasına baskın düzenlendi. FM’nin ayakkabısının içerisinde 1005 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Öte yandan Yenişehir Mahallesinde M.G’nin ikamet ettiği ev ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 260 gram kubar esrar ele geçirildi.