1 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adana'dan uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen T.Y. ve N.K. yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Öte yandan şüphelilerin üzerinde ve kullanılan araçta yapılan arama sonucu ; 1 kilo 450 gram Skunk uyuştucu madde ele geçirilirken T.Y. ve N.K isimli kişilere yönelik adli işlem başlatıldı.