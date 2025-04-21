1 ton 102 kilogram kaçak tütünün piyasaya sürülmesi engellendi
Kayseri'de polis ekiplerince bir şahsın dış illerden temin ettiği kaçak tütünleri kentte piyasaya süreceği bilgisi alınması üzerine yapılan operasyon neticesinde Z.O. (42) yakalandı. 1 ton 102 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Kayseri Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir şahsın dış illerden temin ettiği kaçak tütünleri kentte piyasaya süreceği bilgisi alınması üzerine yapılan operasyon neticesinde; Z.O. (42) yakalandı. Araçta yapılan aramalarda ise 1 ton 102 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Z.O. hakkında ‘‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’’ suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.