1 ton 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir şahsın dış illerden temin ettiği kaçak tütün ve makaronları İncesu ilçesinde bir depoda sigara haline getirerek piyasaya süreceği bilgisi alınması üzerine yapılan operasyon neticesinde, E.K. (31) isimli şahıs yakalandı.

Şahsın kullanmış olduğu depoda yapılan aramalarda ise 209 bin 400 dal doldurulmuş makaron, 1 ton 200 kg kaçak tütün, 7 bin 800 adet boş sigara paketi ele geçirildi.

E.K. (31) hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.