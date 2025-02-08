Kayseri'de sahte alkol operasyonu
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu İ.B.A. (24) yakalanarak 35 şişe sahte alkol ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu bir şahsın sahte alkol yaparak piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Bu kapsamda
gerçekleştirilen operasyon neticesinde İ.B.A. (24) isimli şahıs yakalandı.
İkametinde yapılan aramalarda ise 35 şişe sahte alkol, 15 litre etil alkol, 153 adet sahte alkol yapımında kullanılan malzeme, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 6 adet pompalı tüfeğe ait fişek ele geçirildi.
İ.B.A. (24) isimli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.