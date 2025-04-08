1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerince bir şahsın dış illerden temin ettiği kaçak tütünleri kentte piyasaya süreceği bilgisi alınması üzerine yapılan operasyon neticesinde Z.O. (42) yakalandı. 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince, bir şahsın dış illerden temin ettiği kaçak tütünleri kentte piyasaya süreceği bilgisi alınması üzerine  yapılan operasyon neticesinde; Z.O. (42) yakalandı. Araçta yapılan aramalarda ise 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Z.O. hakkında ‘‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’’ suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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