Uluslararası Öğrenciler Tarihi Mekanları Gezdi

Gezi kapsamında Kayseri’nin önemli tarihi ve kültürel mekanları, uluslararası öğrencilere tanıtıldı ve bu mekanlarla ilgili bilgiler verildi. Gezide ilk durak Kültepe Kaniş Karum Tarihi Alanı oldu. Burada uzmanlar tarafından bölge ve yürütülen kazılar ve çalışmalarla ilgili bilgiler verildi. Kültepe Müzesi ve tarihi alanın gezilmesinin ardından ikinci durak Ağırnas’ta bulunan Mimarsinan Evi ve buradaki tarihi mekanlar oldu. Burada Mimarsinan ve eserleri ile ilgili de bilgiler alan öğrencilerin bölgedeki eserleri ziyaretinin ardından Koramaz Vadisi’ne geçtiler. Koramaz Vadisi’nde kısa bir doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Uluslararası öğrencilerin bundan sonraki durağı ise Tarihi Talas Bölgesi oldu. Burada tarihi mekanları gezen öğrenciler, Çanakkale Müzesi’ni ziyaret ederek müze ve Çanakkale savaşları ile ilgili bilgiler aldılar. Talas’taki tarihi mekanların gezilmesi ve ardından hep birlikte yemek yenilmesi ile Tarih ve Kültür Gezisi tamamlanmış oldu.