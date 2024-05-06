10 ayrı suçtan aranan suç makinesi yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 10 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Kocasinan/Merkez Jandarna Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Nevşehir ilamat ve infaz Bürosunun Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 20 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası, Kayseri 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nin bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı, Kırşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Hükümlünün veya tutuklunun kaçması suçundan yakalama kararı, Nevşehir İlamat ve infaz Bürosu’nun iyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan yakalama kararı, Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi’nin bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı, Kayseri Asliye Ceza İlamat Masası’nın Mala zarar verme suçundan yakalama kararı, Kayseri Asliye Ceza İlamat Masası’nın Basit Yaralama suçundan yakalama kararı, Kayseri Asliye Ceza İlamat Masası’nın Basit Yaralama suçundan yakalama kararı, Kayseri Asliye Ceza İlamat Masası’nın Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan yakalama kararı, Kırşehir 3.Asliye Ceza Mahkemesi’nin hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan yakalama kararı olmak üzere toplam 10 suçtan 3 aydır aranan ve 20 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S.S. Kocasinan ilçe merkezinde tespit edilerek yakalandı.

Gözaltına alınarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.