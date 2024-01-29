10 ilde 20 ayrı dosyadan aranan kadın bazanın altında bulundu
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 ilden 20 ayrı suç dosyasından aranan kadın, bazanın altında saklanırken yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 10 ilden 20 ayrı suç dosyasından aranan kadın, bazanın altında saklanırken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 10 farklı ilden toplam 20 ayrı suç dosyasından aranan ve hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.; ikametinde bazanın altında saklanırken yakalandı.
A.C.; işlemler için emniyete götürülürken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.