Sobadan sızan karbonmonoksit zehirledi: 1 ölü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Sobadan sızan karbonmonoksit zehirledi: 1 ölü
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Zümrüt Mahallesi Oruç Sokak üzerinde bulunan müstakil evde yaşayan 80 yaşındaki Hürü Bayram’dan haber alamayan yakınları eve girdi. Yaşlı kadını hareketsiz şekilde yatarken gören yakınları durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Hürü Bayram’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Yaşlı kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sobadan sızan karbonmonoksit zehirledi: 1 ölü
Sobadan sızan karbonmonoksit zehirledi: 1 ölü
Sobadan sızan karbonmonoksit zehirledi: 1 ölü
Sobadan sızan karbonmonoksit zehirledi: 1 ölü
Sobadan sızan karbonmonoksit zehirledi: 1 ölü
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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