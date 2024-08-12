10 Kilo uyuşturucuyla kıskıvrak yakalandılar

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, 9 kilo 807 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

10 Kilo uyuşturucuyla kıskıvrak yakalandılar
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, 9 kilo 807 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ö.Y.’nin (50) kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzeirne harekete geçen ekipler, M.Ç.’ye (32) uyuşturucu maddeyi teslim edeceği sırada yakalandı. Şahısların üstlerinde ve eşyalarında narkotik köpeği "Jack" ile yapılan aramada, 9 kg 807 gram narkotik madde ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şahıslar; emniyete götürüldü.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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