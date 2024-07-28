10 kilogram uyuşturucu maddenin şehre girişi engellendi
Polis ekipleri M.A.'nın Kayseri'ye araçla uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçerek şüpheliyi Malatya uygulama noktasında yakaladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan ‘analiz’ çalışmasında; M.A.’nın şehre araçla uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Malatya yolu uygulama noktasında şahsın aracı durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalarda; Araçta yapılan özel bölmeye zulalanan 10 kilogram 705 gram narkotik madde ele geçirildi.
M.A. hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.