10 Sene önceki ölümlü kazanın davası yeniden başladı

Olay 23 Eylül 2015'de Kocasinan İlçesi Emmiler Mahallesi'nde meydana geldi. Kazada, 43 yaşındaki E.B. yönetimindeki otomobil, 48 yaşındaki Y.T.’nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, E.B.’nin kullandığı araçtaki 36 yaşındaki T.D., olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı 2 sürücü hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yargılama sonucu. Y.T. 'Taksirle ölüme sebebiyet' verme suçundan 5 yıl hapis ve 36 bin 500 lira para cezasına çarptırdı. Diğer tutuksuz sanık E.B. ise 3 yıl 4 ay hapis, 24 bin 300 lira para cezasına çarptırıldı.

SANIK Y.T.: SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM

Yeniden yapılan yargılamada savcı, sanığın ‘Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan ceza almasını talep etti. Mahkemede konuşan tutuksuz sanık Y.T., “Ben kendi şeridimdeydim. Hızım normaldi. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Sanık avukatı da ‘Bilinçli taksir iddiasını kabul etmiyoruz” dedi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.