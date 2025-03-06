  • Haberler
  • Asayiş
  • 10 Sene önceki ölümlü kazanın davası yeniden başladı

10 Sene önceki ölümlü kazanın davası yeniden başladı

Kayseri'de 10 sene önce bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazası nedeniyle yargılanan ve 'Taksirle ölüme sebebiyet' verme suçundan 5 yıl hapis ve 36 bin 500 lira para cezasına çarptırılan Y.T.'nin yeniden yargılanmasına başlandı.

10 Sene önceki ölümlü kazanın davası yeniden başladı

Olay 23 Eylül 2015'de Kocasinan İlçesi Emmiler Mahallesi'nde meydana geldi.  Kazada, 43 yaşındaki E.B. yönetimindeki otomobil, 48 yaşındaki Y.T.’nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, E.B.’nin kullandığı araçtaki 36 yaşındaki T.D., olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı 2 sürücü hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yargılama sonucu. Y.T. 'Taksirle ölüme sebebiyet' verme suçundan 5 yıl hapis ve 36 bin 500 lira para cezasına çarptırdı. Diğer tutuksuz sanık E.B. ise 3 yıl 4 ay hapis, 24 bin 300 lira para cezasına çarptırıldı.

SANIK Y.T.: SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM

Yeniden yapılan yargılamada savcı, sanığın ‘Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan ceza almasını talep etti.  Mahkemede konuşan tutuksuz sanık Y.T., “Ben kendi şeridimdeydim. Hızım normaldi. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Sanık avukatı da ‘Bilinçli taksir iddiasını kabul etmiyoruz” dedi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Çilek 200 TL'den pazar tezgahlarında
Çilek 200 TL'den pazar tezgahlarında
10 Sene önceki ölümlü kazanın davası yeniden başladı
10 Sene önceki ölümlü kazanın davası yeniden başladı
Ramazan Ayında sağlıklı beslenmenin önemi
Ramazan Ayında sağlıklı beslenmenin önemi
Talas Belediyesi'nin İnovasyon Merkezi, Gençlerin Gözdesi Oldu
Talas Belediyesi'nin İnovasyon Merkezi, Gençlerin Gözdesi Oldu
Prof.Dr. Mahmut Erol Kılıç'tan Maneviyat ve Tasavvuf Söyleşisi
Prof.Dr. Mahmut Erol Kılıç'tan Maneviyat ve Tasavvuf Söyleşisi
Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Hizmete Açıldı
Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Hizmete Açıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!