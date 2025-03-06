Başkan Büyükkılıç, Köşk Mahalle sakinleriyle buluştu

Ramazan ayının feyzini, birlikteliğini ve huzurunu vatandaşlarla teravih namazlarında yaşamaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, ziyaretlerini ara vermeden sürdürüyor.

Bu kapsamda Köşk Mahallesi H. Ahmet Zeki Yurttaş Camii’nde teravih namazını kılarak vatandaşlar ile de bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bu akşam teravih namazımızı H. Ahmet Zeki Yurttaş Camii’nde eda ettik. Rabbim bu mübarek Ramazan akşamında ettiğimiz duaları hayırlı eylesin. Birlikteliğimizi ve huzurumuzu daim eylesin. Ramazan’ımızı Kadir Geceleri ve Ramazan Bayramları ile hep birlikte feyz ile neşe ile karşılamamızı nasip eylesin” ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, teravih namazı buluşmasında vatandaşlarla fotoğraf çekinip, sohbet ederken, çocuklara Kayserispor forması hediye etti. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından ikram edilen su, lokum ve kuruyemişi vatandaşlara dağıtan Büyükkılıç’a teravih namazında ve vatandaşla buluşmasında AK Parti İl Gençlik Kolları Başkan Hayri Danacı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak da eşlik etti.