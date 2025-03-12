10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde Hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç.(26) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç.(26) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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