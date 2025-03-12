Klasik dış görüntüsü içinde modern yapı: Otmanoğlu Camii

Miralay Nazım Bey Bulvarında bulunan 1375 yılında yapılan ve 1955 yılında yıkılarak komple yenilenen ve şu anda Özderici Kuran Kursu ve Camii olarak tahvil edilen Çakalız Camiinin hemen arka güneyinde bulunuyor Otmanoğlu Camii.

Hacılar Yolu üzerinde Peynirli Cami'nin hemen arkasında bulunan açık Pazar yeri olarak kullanılan asfaltlanmış arsanın yanında olup, tek parti döneminin cami istibdadından sonra 1960 yılında yapılan Otmanoğlu Caminin adının neden İngilizce yazılışla ‘Osman’ değil de ‘Otman’ olarak yazıldığı hâlâ bir netlik kazanmış değil.

Ne var ki, Osmanlıya ait ne varsa, değiştirildiği bir dönem yaşadığımızı da unutmamak gerekir. Osmanlı Devletini, ‘Ottoman King’ olarak isimlendiren batı etkisindeki kafaların ortaya çıkardığı dönüştürmenin etkisi de olabilir. Hatta Osmanlı’nın kurucusu Osman Bey’in Osman değil de ‘Otman-Ataman’ kökünden gelen bir öztürkçe telaffuz biçimi olduğunu iddia eden batı kafası taşıyan zavallılar da yok değil ülkemizde. Belki de ülkemizde nadir de olsa bulunan ‘otman’ ismi, harf devrimiyle beraber Arapça ‘peltek se’nin üzerindeki üç noktadan birinin okunmamasıyla da yazımda böyle bir duruma düşmüş olabilir. Bu ayrı bir konu.

Herhalde camiye verilen bu isim burayı yaptıran hayır sahibinin soy ismi de olabilir.

Otmanoğlu caminin son cemaat mahalindeki, görkemli klasik taş sütun eyvanlar ve taş minaresi bulunuyor. Bu görüntüsüyle oldukça tarihi bir cami havası, ne yazık ki caminin içine girildiğinde bir anda kayboluyor. Dıştan bakıldığında görünen taş yapının içi tamamen betonarme bir biçim almış ve komple beyaz bir sıvayla sıvanmış. Yaklaşık 200 metrekarelik betonarme iç mekan beyaz boya ile boyanmış olmasına rağmen camii planı ve beton sütunlarıyla 19. Yüzyıl cami biçimine sadık kalınmış. Mihrabındaki mermer biçimi ise 1950’lerden sonra bir kısım camilerde gördüğümüz düz mermerle döşenmiş olup, mihrabın üst girinti bölümüne kare parçalı mermerlerle ovallik verilmiş. Aydınlatma ve pencere sisteminde de eski klasik üslup takip edilmiş.

Geçtiğimiz yıllarda hatimle kılınan teravih bu yıl normal kılınıyor. Yaklaşık birer saf erkekli bayanlı cemaatın yanı sıra yarım saf kadar da çocuk cemaat kıldı teravih namazını.

Çocuk cıvıltılarının çok yoğun etkisi altında kılınan teravih namazı, caminin genç hocası tarafından kısa ayetleri seri okuyuşla tamamlandı.

Namaz sonrası cemaatı ve camiye gelen çocuklarla çok yakın dostluk kurmuş olan genç imam, teravih sonrası çocukların sünger topla futbol oynamalarına da katılması, takdir toplayan bir hareket olarak zihnimize kazındı.