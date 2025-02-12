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10 yıl hapis cezası bulunan şahıs halının arkasında yakalandı

Kayseri'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, kasten yaralama suçundan 10 yıl 6 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde halının arkasında yakalanarak cezaevine gönderildi.

10 yıl hapis cezası bulunan şahıs halının arkasında yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına  yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda, hakkında "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 6 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. (26), saklandığı evde halının arkasında yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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