10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 ayrı suçtan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
- 16.12.2023 22:57
- Güncelleme: 16.12.2023 23:24
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 ayrı suçtan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Felahiye İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce yapılan ortak çalışmada; ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan 4 ayrı dosyadan toplamda 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalanarak gözaltına alındı.
M.K.’nin işlemler için emniyete götürüldüğü öğrenildi.
İHA
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