Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sivas’ta karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yola savrulan yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas- Erzincan karayolu Kılavuz kavşağı yakınlarında meydana geldi. Y.Y idaresindeki 06 DU 0615 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nazan Yılmazer’e (51) çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yola savrulan Yılmazer ağır şekilde yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından Yılmazer’i Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırdı. Yılmazer doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.