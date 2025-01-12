100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kayseri'de akaryakıt kaçakçılığı yapan 2 kişi suçüstü yakalanırken yapılan kontrollerde 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri Akaryakıt Kaçakçılığı ihbarının alınması üzerine operasyon düzenledi. Bu kapsamda akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen A.N. (52) ve S.V. (43) isimli şahıslar suçüstü yakalandı.Yapılan kontrollerde; 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. A.N. ve S.V. gözaltına alınarak haklarında kaçakçılık suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.