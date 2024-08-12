1000 aileye 10'ar adet ücretsiz yumurta tavuğu: Başvuran alıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal ve hayvansal üretime destek projeleri kapsamında hayata geçirilen ‘Tavuklar Bizden Üretim Sizden’ kampanyasına müracaatlar başladı.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında tarım ve hayvancılık alanına en güçlü desteği veren örnek belediye Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üretene destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, tarım ve hayvancılık alanında üretime destek olacak yeni bir uygulamayı daha hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kadın üreticilere yönelik ‘Tavuklar Bizden Üretim Sizden’ kampanyası için başvuruları kabul etmeye başladı.

Bugüne kadar imza attığı tarım ve hayvancılık projeleri ile çiftçi ve üreticiye büyük destek sağlan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ülke çapında takdir toplayan ve örnek gösterilen projelerini sürdürüyor.

Kırsalda üretim yapan ya da yapmak isteyen kadın vatandaşlara yönelik ‘Kayseri’de Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu’nun Yaygınlaştırılması Projesi’ çerçevesinde başvurular 12 Ağustos 2024 Pazartesi başladı.

Kadın Üreticilere Yönelik Destek Projesi

Vatandaşlardan gelen talep üzerine Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu’nun geliştirilmesine yönelik projelendirilen kampanyadan, Kayseri’nin kırsalında ikamet eden kadın üreticiler faydalanabilecek. Başvuru şartlarında daha önce belirlenen 18-55 yaş şartı ise yine kadın üreticilerden gelen yoğun talep değerlendirilerek yaş üst sınırı yükseltildi ve başvuru için yaş şartı 18-65 olarak belirlendi.

Her Aileye 10 Adet, Toplam 1000 Aileye 10 Bin Ferik Dağıtılacak

Sadece 18-65 yaş arası kadın üreticilerin başvuru yapabileceği kampanya kapsamında her aileye 10 adet olmak üzere toplam 1000 aileye 10 bin adet yarka (ferik) dağıtımı yapılacak.

Projeden faydalanmak isteyen kadın üreticiler, detaylı bilgiye 0352 222 69 73 numaralı telefondan dâhili 2566’ı tuşlayarak ulaşabilecek. 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü başvuruları başlayan kampanyaya son başvuru tarih ve saati 23 Ağustos 2024 Cuma günü Saat 17.00 olarak belirlendi.

Kampanya için başvuru şartları ise şu şekilde:

“Kayseri’nin kırsalında ikamet eden ve 18-65 yaş aralığındaki kadın üreticiler olması. (sadece kadın üreticiler müracaat edebilecektir.) Şartları sağlayan kadın üreticilerimizin başvurularını kolaylıkla yapabilmeleri için üç başvuru kanalı belirlendi. Üreticilerimizin kampanyaya başvuru için https://basvuru.kayseri.bel.tr/ üzerinden, Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa birimine veya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaatların fazla olması durumunda kura çekilerek dağıtım yapılacaktır. (Her aileden 1 kişi faydalanabilecektir.) Yarka yumurtacı tavuk almaya hak kazananlar 500,00 TL katkı payı ödeyecektir.”