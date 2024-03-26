Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda piyasa değeri 70 bin TL olan 102 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Kocasinan ilçesinde elinde bulunan ve kaçak elektronik sigaraların ticaretini yaptığı tespit edilen A.T.’yi yakalamak için operasyon düzenlendi. İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesinde yapılan operasyonda A.T. yakalanırken, piyasa değeri yaklaşık 70 bin TL olan 102 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.