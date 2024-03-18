'109'uncu Yılında Çanakkale Ruhu' konulu konferans düzenlendi
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu Yıl dönümü anma programı çerçevesinde ERÜ Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci tarafından '109'uncu Yılında Çanakkale Ruhu' adlı konferans düzenlendi.
Kayseri Valiliği tarafından “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi” nin 109. Yıl dönümü anma programı düzenlendi. Program çerçevesinde Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda “109’uncu Yılında Çanakkale Ruhu” konulu konferans düzenlendi. ERÜ Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci tarafından verilen konferansa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kayseri Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve davetliler katıldı. Konferans sonrası İl Kültür Turizm Müdürlüğü korosu tarafından Çanakkale’yi konu alan türkülerin dinletisi gerçekleştirildi.