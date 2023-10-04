11. Cumhurbaşkanı Gül Kayseri'ye geliyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi'nin Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Kayseri'ye gelecek.

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  • 04.10.2023 17:30
  • Güncelleme: 04.10.2023 17:30
11. Cumhurbaşkanı Gül Kayseri'ye geliyor

11’inci Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Kayseri’ye gelecek.  13 Ekim’de başlayacak olan ‘Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Türkiye’ isimli program, açılış konuşmaları ile başlayacak. 14 Ekim’de ise ‘Demokrasi ve Dış Politika’ ve ‘Eğitim, Bilim ve Teknoloji’, ‘Ekonomi ve Kalkınma’, ‘Kültür, Sanat ve Edebiyat’ konulu panellerin yapılacağı programların ardından ‘Cumhuriyet’ temalı fotoğraf sergisiyle devam edecek.

1ha

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