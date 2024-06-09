12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda, ’Kasten adam öldürme’ suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. (30) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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