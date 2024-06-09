Develi'deki cinsel saldırı şüphelisi yakalandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen cinsel saldırı olayının şüphelisi, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Develi'deki cinsel saldırı şüphelisi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen cinsel saldırı olayının şüphelisi, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Develi’de meydana gelen cinsel saldırı olayı ile ilgili olarak polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; şüpheli şahsın B.S. (55) olduğu tespit edildi. B.S., düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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