12 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı
Kayseri'de hırsızlık suçundan 12 yıl 2 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan İ.Ö (30) isimli cezaevi firarisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Emniyet Müdürlüğü Suç Önemle ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda, hakkında "Hırsızlık" suçundan 12 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. (30) isimli cezaevi firarisi şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.