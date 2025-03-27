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12 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan 12 yıl 2 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan İ.Ö (30) isimli cezaevi firarisi yakalandı.

12 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Emniyet Müdürlüğü Suç Önemle ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda, hakkında "Hırsızlık" suçundan 12 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. (30) isimli cezaevi firarisi  şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

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