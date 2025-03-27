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6 yıl hapis cezasıyla aranan ihraç teğmen yakalandı

Kayseri'de FETÖ PDY suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan ihraç teğmen yakalanarak cezaevine gönderildi.

6 yıl hapis cezasıyla aranan ihraç teğmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların  yakalanmasına yönelik şahısların saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. BU kapsamda hakkında “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak”  suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç teğmen R.E. (38) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

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