6 yıl hapis cezasıyla aranan ihraç teğmen yakalandı
Kayseri'de FETÖ PDY suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan ihraç teğmen yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik şahısların saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. BU kapsamda hakkında “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç teğmen R.E. (38) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.