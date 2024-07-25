12 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı JASAT Kısım Amirliği ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından olmak üzere 4 ayrı suçtan toplamda 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan R.Y. Melikgazi İlçesi’ne bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıs, tutuklanarak Kayseri Gültepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.