Pınarbaşı'nda hint keneviri operasyonu

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tespit edilen bir ikametin bahçesinde 21 kök kenevir ele geçirildi.

Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Jasat Timi ekipleri tarafından İğdeli Payaslı Mahallesi’nde T.K. isimli şahsın ikametinde kenevir bitkisi ekili olduğu bilgisi alınmasının ardından ev ve ekletilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda evin içerisinde 1 adet folyo, 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 1 adet kova olarak adlandırılan aparat, 5 gr. uyuşturucu madde ile evin bahçesinde 21 Kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, T.K. de işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.