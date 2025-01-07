13. Kattan düşen genç feci şekilde can verdi
Melikgazi İlçesi Belsin'de yüksekten düşen 20 yaşındaki şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay saat 00.30 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Gülçiçeği Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi.
İddiaya göre S.M. (20), sokak üzerinde bulunan 15 katlı binanın 13’üncü kattaki evlerinin penceresinden toprak zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gencin cenazesi olay yerine çağırılan cenaze arabası ile morga kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.